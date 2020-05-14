В Магадане приготовились к началу дорожного ремонта

Магаданские дорожники приготовились к началу сезона ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу городской думы.

15 мая стартуют работы на улице Парковая, где на одном из участков отремонтируют дорожное полотно и прилегающие к нему тротуары. На Портовой благоустроят пешеходную зону. Наиболее масштабным проектом станет участок от кольцевой развязки 31 квартала до проспекта Ленина, ремонт которого обойдется в 83 миллиона рублей.

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«Финансирование есть, и чтобы средства освоить и нужно готовиться к работе в любых условиях, работы много, времени мало. В Магадане летом должны отремонтировать два километра дорог», — отметил председатель Магаданской гордумы Сергей Смирнов.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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