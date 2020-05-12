В России отчитались о снижении числа ДТП с пьяными водителями

В России с начала года снизилось количество ДТП с участием пьяных водителей. Об этом во вторник, 12 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические материалы ГИБДД.

Так, согласно информации ведомства, с января 2020-го в стране произошло 2914 аварий с участием водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. При этом годом ранее в России было зафиксировано 3171 такое ДТП. Кроме того, сократилось и число погибших в результате подобных аварий — с 850 до 624 человек. Число раненых уменьшилось с 4,5 тысячи до около 4 тысяч.

Также в ГИБДД отчитались о сокращении количества ДТП в апреле этого года — снижение составило 43,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером по динамике снижения аварийности среди российских регионов стала Чечня, где за месяц произошла всего одна авария с одним пострадавшим.

Снижение смертности на российских дорогах в три раза предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется в стране по инициативе президента Владимира Путина. Также в рамках проекта должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!