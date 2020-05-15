На Камчатке начался дорожный ремонт

В Камчатском крае начался сезон дорожного ремонта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации Петропавловска-Камчатского.

Работы ведутся на проспекте Таранца, а также улицах Ларина, Владивостокской и Океанской. В ближайшие дни стартуют работы на всех семи участках дорог в краевом центре, которые включены в план нацпроекта на текущий год. Реконструкция должна завершиться до 1 октября.

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«При выборе каждого из объектов, который планируется отремонтировать в рамках нацпроекта, учитывается ряд факторов. Среди них — обращения и заявления граждан, а также общественных и надзорных организаций», — сказал мэр Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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