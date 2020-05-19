В Дагестане взялись за дороги

В Махачкале взялись за ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году дагестанские дорожники планируют восстановить покрытие на 85 улицах. Общая протяженность участков работ составит 57 километров.

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На нескольких объектах работы уже близки к завершению — в частности, улица имени Сурхай-Хана. На других участках ведется подготовка к укладке дорожного полотна.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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