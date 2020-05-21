В Томске ускорились с ремонтом дорог

В Томске благодаря благоприятной погоде ускорился дорожный ремонт на объектах, включенных в план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает РИА Томск.

Как уточнил вице-губернатор Томской области Игорь Шатурный, бюджет нацпроекта в регионе на текущий год превышает 3,4 миллиарда рублей. На эти деньги будут отремонтированы почти 150 километров дорог — это 29 объектов. 11 из них находятся в Томске.

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«Работы, благодаря погоде, ведутся с опережением графика», — отметил чиновник.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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