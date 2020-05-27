На забайкальских заводах начали выпускать асфальтобетон по новой технологии

На заводах в Забайкальском крае начали выпускать асфальтобетон по новой технологии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Чита.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

«По требованию нацпроекта нужно, чтобы дорожное покрытие соответствовало техническим регламентам Таможенного союза. Поэтому перед началом выпуска асфальта мы согласовали его рецепт в лаборатории, настроили все параметры с помощью нового оборудования и только после этого запустили производство», — заявил замдиректора одного из заводов Виктор Кочев.

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Асфальт с заводов доставляют, в частности, в село Засопка, где ведется ремонт дорог по нацпроекту, и на улицы Читы.

В 2020 году в Забайкалье по нацпроекту отремонтируют почти 200 километров дорог.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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