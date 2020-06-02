Дороги Золотого кольца России приведут в порядок

В Ярославской области приведут в порядок дороги, входящие в маршрут Золотого кольца России, пишет портал «Городские Новости. Ярославль».

Работы будут вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом и следующем году. В план включена реконструкция участка дороги Ярославль — Тутаев — Рыбинск, ремонт дорог в Переславском и Угличском районах, а также на трассе Владимир — Переславль.

В 2020 году дороги, соединяющие города Золотого кольца России, получили статус дорог федерального значения, отмечает издание.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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