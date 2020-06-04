Заключен первый в году контракт на ремонт дорог на Чукотке

На Чукотке заключен первый в текущем году контракт на ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент промышленной политики региона.

Согласно контракту, в Анадыре будет отремонтирован участок улицы протяженностью 760 метров. Работы должны быть завершены до 15 сентября.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

Кроме того, в городе по нацпроекту отремонтируют дорогу на улице Строителей. Контракт на эти работы планируется заключить в первой декаде июня.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!