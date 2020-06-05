Екатеринбург получит десятки автобусов

В Екатеринбургской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет обновлен автобусный парк, сообщается на сайте правительства Свердловской области.

Благодаря выигранному конкурсу будут приобретены 57 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе, уточняется в публикации. Машины выйдут на улицы осенью текущего года. Отмечается, что новый транспорт должен соответствовать принципам доступной среды и экологичности.

Материалы по теме В ожидании прорыва На эти мегапроекты страна тратит триллионы. Почему они так нужны России?

60 процентов средств на покупку будут направлены из федерального бюджета. «Мы рассчитываем, что в следующем году эта программа продолжится и мы снова сможем получить поддержку федерального бюджета в приобретении современных автобусов и трамваев», — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!