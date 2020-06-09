В Чувашии за год отремонтируют десятки километров дорог

В Чувашии в этом году будут отремонтированы 72 километра дорог и три моста в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс.

Работы будут вестись на 53 объектах. На эти цели планируется направить 2,54 миллиарда рублей, в том числе 680 миллионов из федерального бюджета.

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Как отметили власти, нацпроект позволит увеличить количество нормативных дорог в регионе до 46,7 процента.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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