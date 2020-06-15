Российский регион досрочно завершил дорожный ремонт

В Белгородской области досрочно завершены работы, запланированные в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает деловой журнал «Инвест-Форсайт».

В порядок привели 165 километров дорог и 90 объектов на них. 90 километров приходятся на дороги регионального значения, остальные 75 — на дороги местного значения.

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Объем финансирования работ составил 1,9 миллиарда рублей, свыше миллиарда из этой суммы обеспечил федеральный бюджет.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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