В Сочи приблизились к завершению дорожных работ

В Сочи рабочие приблизились к завершению ремонта дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Работы выполнены на 86 процентов от установленного плана на текущий год. Сейчас в основном ведется инспекция уже реконструированных участков, качество работ проверяют активисты.

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«Необходимо обратить внимание на ограждения оцинкованной конструкции, которые дольше прослужат, не требуют покраски, а самое главное, не позволят детям выбегать на дорогу с интенсивным движением», — отметил один из участников инспекции в Донском микрорайоне Роман Паламарчук.

Модернизация региональной дорожной сети — одна из ключевых целей нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках должна вырасти доля автодорог регионального значения до 50,9 процента, будет ликвидирована половина мест концентрации аварий, вдвое увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в надлежащем состоянии, на 10 процентов снижена доля перегруженных федеральных и региональных трасс.

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