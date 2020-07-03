Определен срок проектирования ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург планируется закончить в 2023 году. По предварительным данным стоимость ВСМ оценивается в 1,7 триллиона рублей. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Токарев. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Он отметил, что по результатам проектирования выберут оптимальный вариант трассировки, а также оптимальный вариант интеграции ВСМ в транспортную систему двух городов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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