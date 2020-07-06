В России начали строить новый ледокол

Судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» приступил к строительству головного атомного ледокола проекта «Лидер». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Контракт на строительство ледокола был подписан между ССК «Звезда» и ФГУП «Атомфлот» 23 апреля 2020 года. Государственным заказчиком ледокола является госкорпорация «Росатом». Завершение строительства ледокола намечено на 2027 год. Развитие ледокольного флота включено в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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