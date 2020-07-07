Назван срок сдачи нового терминала аэропорта Воронежа

Владельцы Воронежского аэропорта имени Петра I намерены на год отложить сроки сдачи нового терминала — до лета 2023 года. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Александра Гусева с Романом Троценк, владельцем корпорации AEON, инвестором аэропорта Воронежа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«К летнему сезону 2023 года Воронеж получит новый, современный терминал, который станет по-настоящему международным», — сообщили в пресс-службе Троценко.

Ранее сообщалось, что к строительству нового терминала аэропорта Воронежа собираются приступить не позднее начала 2021 года и завершить работы к июню 2022 года, приурочив его открытие к 350-летию со дня рождения Петра I, в честь которого в 2019 года был назван аэропорт.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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