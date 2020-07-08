Определен срок реконструкции станции Онохой в Бурятии

Завершение реконструкции железнодорожной станции Онохой на Восточно-Сибирской железной дороге в Бурятии запланировано на 2021 год. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

РЖД инвестирует в проект порядка 400 миллионов рублей. Сейчас на станции уже начали строить пешеходный переход. «По объекту проводятся мероприятия по выносу инженерных коммуникаций», — уточнил Цыденов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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