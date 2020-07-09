Определен срок поставки российско-китайских пассажирских самолетов CR929

Первые поставки российско-китайских широкофюзляжных самолетов CR929 должны начаться в 2028-2029 годах. Об этом сообщил гендиректор «Корпорации "Иркут"» Равиль Хакимов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В целом программа должна быть реализована, с учетом текущей актуализации, в 2028-2029 годах, должны начаться поставки этого самолета», — уточнил он.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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