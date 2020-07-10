Готовность российских аэропортов к международным рейсам проверят

Минтранс России до 13 июля должен оценить готовность российских аэропортов к обслуживанию международных рейсов в условиях растущего пассажиропотока. Это следует из протокола заседания оперштаба по предупреждению распространения коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Минтрансу России провести оценку готовности международных аэропортов Российской Федерации к работе в условиях увеличения пассажиропотока при возобновлении авиасообщения с иностранными государствами», — говорится в документе. О результатах доложат правительству.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!