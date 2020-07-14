В российском регионе решили восстановить сеть советских аэродромов

В Сахалинской области планируют восстановить сеть советских аэродромов. Поручение до 15 августа разработать комплексный план развития транспортной системы Сахалина и Курил дал губернатор Валерий Лимаренко. Об этом сообщается на сайте местного портала Sakhalin.info.

«Если люди смотрят на дороги, как на единственный способ добраться из пункта А в пункт В, то нельзя говорить о полноценном повышении транспортной доступности. Нужно иметь альтернативные варианты. К примеру, если мы хотим из областного центра поехать в Александровск-Сахалинский, у нас должен быть выбор: полететь на самолете, отправиться на поезде и на автобусе», — сказал глава региона. По словам Лимаренко, в настоящее время создается транспортная карта области, она напоминает схему метро.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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