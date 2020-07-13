Национальным проектам дадут время на раскачку

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам предложил определить общенациональные задачи на следующие десять лет. Трансляцию мероприятия провел телеканал «Россия 24».

После слов главы государства премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что следует дать действующим нацпроектам, которые предполагалось завершить до 2024 года, больше времени и продлить их до 2030 года. Он пояснил, что время на раскачку необходимо из-за изменений ситуаций в России и в мире.

Правительству из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, приходится работать в условиях жестких бюджетных ограничений. В результате достижение целевых показателей столкнулось с объективными трудностями, однако, подчеркнул премьер, следует максимально сохранить преемственность новых целей развития к тем, что определены два года назад.

Путин в своем выступлении указывал, что среди главных задач остаются борьба с бедностью и увеличение продолжительности жизни. В качестве второго блока он упомянул создание возможностей для самореализации людей, в том числе он потребовал вывести страну в число лидеров по качеству общего образования, объемам исследований и разработок.

Третьим блоком глава государства определил защиту окружающей среды, создание лучших условий для жизни в сельских районах, улучшение жилищных условий, а также повышение качества автомобильных дорог.

В минувшую пятницу, 10 июля, Счетная палата сообщила, что за первые шесть месяцев 2020 года на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры потрачено 35,1 процента от запланированного объема средств. Их них лучше всего исполняется нацпроект «Здравоохранение» 55,1 процента), а хуже всего — «Экология» (21,8 процента).

О том, что власти предполагают продлить исполнение нацпроектов на шесть лет, впервые стало известно в начале июля. Поводом называли нехватку средств.

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