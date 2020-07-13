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Назван объем сокращения авиаперевозок в России

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские авиакомпании в июне 2020 года, по оперативным данным, сократили перевозки пассажиров на 77,5% в годовом выражении — до 2,84 миллиона. Такие данные озвучили в Росавиации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«По оперативным данным, в июне текущего года российские перевозчики обслужили 2,84 миллиона пассажиров, что составляет
минус 77,5 процента по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года. По оперативным данным, всего за первое полугодие 2020 года перевезено 27,8 миллиона пассажиров ( минус 52 процента)», — говорится в сообщении.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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