Российские аграрии решили направить на экспорт товары на 200 миллионов долларов

Аграрии из Омской области планируют продать товаров на 200,4 миллиона долларов в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» аграрии. Об этом сообщает агентство «Омск.Регион». По сравнению с прошлым годом, показатель вырос почти на пять процентов.

Местные власти оказывают поддержку экспортерам субсидируя часть затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В этом году, уточняет агентство, субсидии получили девять экспортеров на сумму 65,3 миллиона рублей.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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