Определен объем финансирования инфраструктурных проектов из внебюджетных средств

Потенциал привлечения дополнительного внебюджетного финансирования на транспортные инфраструктурные проекты в России составляет несколько триллионов рублей. Об этом рассказала глава департамента экономики и развития транспорта Аналитического центра при правительстве РФ Татьяна Горовая. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Если задействовать капитал консервативных инвесторов (страховых и пенсионных фондов), то дополнительный внебюджетный капитал возрастает до 5,4 триллиона рублей», — уточнила она.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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