Экспорт московских компаний в Израиль вырос в семь раз

Экспорт машиностроительной продукции, произведенной московскими предприятиями, в Израиль в январе — мае 2020 года вырос почти в семь раз, до 47,8 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Из Москвы в Израиль, Мексику и Вьетнам отправляются, в основном, товары машиностроения, механическое оборудование, косметика и фармацевтика. Так, объем экспорта промышленной продукции в Мексику вырос почти втрое, до 10,25 миллиона долларов, во Вьетнам — в 2,5 раза, до 11,7 миллиона долларов.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.