Российским экспортерам упростили жизнь

Российским экспортерам упростят жизнь: они будут получать государственные услуги по принципу «одного окна». Как сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, соответствующий документ уже готов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Нам необходимо ускорить перевод в цифровой формат государственных услуг и административных процедур», — сказал глава правительства. По словам Мишустина, на базе этой единой системы создается своего рода многофункциональный центр для экспортеров, где можно будет удаленно оформить документы по 24 видам госуслуг.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.