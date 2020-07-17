Во Вьетнаме показали российские финтех-стартапы

Представительство Российского экспортного центра (РЭЦ) в южном вьетнамском городе Хошимине совместно с фондом «Сколково» и торговым представительством России во Вьетнаме организовали онлайн бизнес-миссию для шести российских финтех-стартапов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В конференции приняли участие представители российских IT-компаний OZ Forensics, ECOPSY, SafeTech, Brainsoft, VR_Bank и QRate. «Вьетнамские партнеры успешно адаптируются к новым реалиям, и я уверен, что участников бизнес-миссии в дальнейшем ждут продуктивные переговоры и контракты», — прокомментировал представитель РЭЦ.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.