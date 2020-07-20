Назван срок запуска чартеров на Дальний Восток

Ростуризм рассчитывает на запуск чартерных программ для туристов во Владивосток, на Сахалин и Камчатку в конце лета этого года, сообщила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова. Ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По ее словам, эти регионы уникальны тем, что могут предложить туристам развлечения в течение всего года — и в летний, и в зимний период. При этом Ростуризм дорабатывает схему субсидирования чартерных полетов по России и иных мер поддержки, которые позволят снизить стоимость отдыха по новым направлениям

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.