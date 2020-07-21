Определен объем проведенных работ при реконструкции аэропорта Баландино

Объем выполненных работ по реконструкции аэропорта Баландино увеличен с 1 процента в апреле 2019 года до 57 процентов к апрелю 2020 года, отмечается в отчете Счетной палаты. Ранее срок реализации мероприятий по реконструкции аэропортового комплекса был перенесен с 2019 года на 2021 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Общий объем бюджетного финансирования проекта составил 5,4 миллиарда рублей. На 1 апреля 2020 года исполнено 3,2 миллиарда рублей. Фактически выполнены и приняты работы на 2,7 миллиарда рублей.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.