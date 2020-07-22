Власти России указали на преимущество для развития транспорта

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал пользоваться географическими преимуществами страны для развития транспортной отрасли, в том числе контейнерных перевозок. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы можем и должны воспользоваться теми географическими преимуществами, которые есть у России, в том числе для развития контейнерных перевозок», — констатировал глава кабмина. Одновременно Мишустин указал, что в транспортной отрасли есть большой потенциал, несмотря на то, что перевозки еще не до конца восстановились.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.