Решение о возможном увеличении скорости на М-11 и М-4 примут за месяц

Решение о возможности увеличения скорости движения на платных скоростных трассах М-11 «Нева» и М-4 «Дон» до 150 километров в час будет принято в течение ближайшего месяца, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Мы провели уже несколько консультаций с ГИБДД и считаем, что это уже возможно», — уточнил Хуснуллин.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.