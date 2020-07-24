В России предложили создать институт «добросовестного экспортера»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин предложил создать в России институт «добросовестного экспортера», чтобы упростить компаниям доступ к получению мер господдержки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Глава региона внес ряд инициатив по исполнению национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Одна из них — создание института "добросовестного экспортера" для реализации комплекса дополнительных преференций и упрощенного порядка взаимодействия с органами власти», — уточнили в региональном правительстве.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.