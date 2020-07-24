На Чукотке появятся станции для улучшения спутниковой связи

Станции для улучшения спутниковой связи появятся в арктических районах Чукотки. Переход на стандарт 4G по нацпроекту «Цифровая экономика» идет в Билибинском муниципальном районе Чукотки и уже завершается в самом северном городе России — Певеке и в окружной столице Анадыре, сообщил губернатор Чукотки Роман Копин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам, в общей сложности, на Чукотке будет установлено 12 новых базовых станций. В настоящее время Чукотский автономный округ является единственным регионом России, не подключенным к высокоскоростному интернету по волоконно-оптической линии, поэтому жители округа пользуются спутниковым интернетом.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.