В России началось обучение решивших работать с Китаем предпринимателей

Программа подготовки предпринимателей к работе на китайском рынке началась в понедельник во Владивостоке. Ее участников научат продвигать товары на электронных площадках Китая. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Курс состоит из теоретической части, индивидуальных консультаций и практики. Программа продлится до конца сентября. На ее завершающем этапе предприниматели смогут отправить первые тестовые партии для продажи через онлайн-платформы Китая и исследовать свой продукт с помощью фокус-групп.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.