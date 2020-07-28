Объявлены тендеры для постройки трассы Москва — Казань

Государственная компания «Автодор» объявила восемь тендеров на строительство скоростной автомагистрали М-12 Москва — Казань, общая стоимость выставленных на торги работ составляет 507,3 миллиарда рублей, сообщает РБК. Строить трассу планируют в восемь этапов, срок окончания работ намечен на конец июня 2024 года.

Автомобильная трасса по маршруту Москва — Казань должна быть построена к 2024 году и входит в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. Также она станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Дорога будет платной, в среднем проезд по ней обойдется в 1,6 тысячи рублей.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.