В российском регионе уменьшат стоимость авиабилетов

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам рабочей поездки в Киренский район заявил, что авиаперелеты по маршруту Иркутск-Киренск-Иркутск будут субсидироваться из областного бюджета. Об этом сообщает «Комсомольская правда. Иркутск».

Предполагается, что в 2021 году стоимость билетов снизится до пяти тысяч рублей. В настоящее время билет в одну сторону стоит порядка 9000 рублей. «С 1 января планируем начать субсидирование, чтобы жители Киренского района могли летать в Иркутск и обратно по приемлемой цене», — указал глава региона.

Кобзев также поручил министерству жилищной политики, энергетики и транспорта продолжить работу по включению реконструкции аэропортового комплекса в Киренске в федеральный Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.