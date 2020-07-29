В Тверской области появится экотехнопарк

В Тверской области в рамках нацпроекта «Экология» появится экотехнопарк, а также 32 мусороперегрузочных станции, в результате чего к 2024 году регион сможет отправлять на переработку до 100 процентов твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

«В целом к 2024 году в регионе на обработку планируется направлять до 100 процентов твердых коммунальных отходов, на утилизацию — до 58 процентов от общего объема ТКО», — указано в сообщении.

Экотехнопарк создадут в Калининском районе и оснастят мусоросортировочным комплексом. Кроме того, в области запланирована рекультивация устаревших полигонов.

«В регионе предусмотрены средства на рекультивацию свалок, благодарны, что федерация выделяет средства на эти цели. Надеемся, в ближайшее время начнем работу, которая даст возможность муниципальным образованиям выйти на другой уровень. Кроме того, наши предприятия задействованы в федеральной работе и осуществляют поставку оборудования для сортировки и утилизации мусора в другие регионы», — отметил губернатор Игорь Рудени по итогам прошедшего в Твери совещания с министром экологии и природных ресурсов России Дмитрием Кобылкиным.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.