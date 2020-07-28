Российские ученые придумали способ перерабатывать отходы в космосе

Специалисты Института биофизики СО РАН придумали способ, позволяющий перерабатывать растительные отходы в космосе. Об этом сообщили ТАСС в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) «Красноярский научный центр СО РАН» (КНЦ СО РАН).

Разработанная российскими учеными технология предполагает переработку остатков пшеницы, которая может быть одним из главных источников питания в системах жизнеобеспечения человека, способных обеспечивать выживание членам экипажа на других планетах или в длительных космических полетах. Специалисты предложили полностью окислять остающуюся солому до растворимых минеральных элементов, а затем использовать полученные вещества в качестве удобрений.

«Перед добавлением соломы в почвоподобный субстрат ее окисляли до усваиваемых форм под действием электрического тока в водном растворе перекиси водорода. Исследователи проверили разные степени разложения соломы. Полностью окисленная солома увеличила урожайность в три раза. Это связано с повышением содержания доступного азота в субстрате, а также таких минеральных питательных веществ как калий, фосфор и сера», — пояснили в институте.

Там отметили, что в дальнейшем ученые надеются улучшить эту технологию, в частности, сократив объем использования перекиси водорода.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.