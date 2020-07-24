Пермские ученые разработали экономичный способ очистки почвы от ртути

Биотехнологи из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали экономичный способ очистки почвы от свинца и ртути. Об этом сообщает портал Naked Science со ссылкой на пресс-службу учебного заведения.

Отмечается, что ученые применили метод фитоэкстракции — посадки в зараженную почву растений с бактериями, которые помогают очищать ее от тяжелых токсичных металлов. В 20 образцов загрязненной земли поместили по 25 семян овса. Из-за токсичного воздействия всхожесть злаков снизилась до 70 процентов, а биомасса растений – до 69,8, по сравнению с исходной почвой. Свинец накопился в ростках и корнях, а ртуть оказалась в верхней части растений. В образцы также поместили две объединенные культуры кокковидных бактерий. При этом снижение свинца в образцах достигло 9,5 процента, ртути — 40 процентов, дополнительно к тому, что «вынес» овес.

«Свинец занимает первое место среди причин промышленных отравлений. Когда он попадает в почву, то включается в цикл физико-химических превращений и легко попадает в подземные воды», — объяснила Ольга Бахирева, кандидат химических наук, доцент кафедры химии и биотехнологии ПНИПУ.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.