Российские ученые нашли способ помогать гипертоникам индивидуально

Специалисты лаборатории персонализированной медицины и биоинформатики Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) нашли способ оказывать индивидуальную помощь больным с гипертонией. Об этом в среду, 22 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО «Национальные приоритеты».

Российские ученые создали программу, которая может подобрать персонализированное лечение для пациентов, учитывая их особенности: возраст, рост, вес, а также некоторые параметры общеклинического скрининга. На основе этих данных система создает портрет виртуального пациента и подбирает для каждого индивидуальный препарат.

В будущем специалисты планируют обеспечить возможность внесения в программу и ряда генетических показателей пациентов. Как ожидается, за счет этого сделанные с ее помощью расчеты станут еще более точными и персонализированными.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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