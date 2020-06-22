Российские ученые приспособили алгоритмы рекомендации товаров для лекарств

алгоритмы рекомендации товаров могут помочь при поиске лекарств от вирусных заболеваний, выяснили ученые из Сколковского института науки и технологий и Научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Об этом сообщается на сайте Сколковского института.

«Исследователи установили, что широко используемые алгоритмы способны не только рекомендовать пользователям подходящую музыку или фильмы в интернет-магазинах, но и эффективно отбирать соединения, обладающие противовирусной активностью», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что ученые сравнили результаты применения различных рекомендательных систем для отбора малых молекул, обладающих противовирусной активностью. Системы оказались способны отобрать наиболее перспективные соединения в кандидаты для лекарства. Для работы ученые использовали базу ViralCHEMBL, содержащую информацию о противовирусной активности около 250 тысяч малых молекул относительно 158 видов вирусов.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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