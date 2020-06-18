Российские ученые создадут нейросеть для повышения урожайности

Междисциплинарная группа ученых Томского государственного университета (ТГУ) работает над созданием нейросети, которая позволит увеличить урожайность сельскохозяйственных земель. Об этом в четверг, 18 июня, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По задумке российских специалистов, разрабатываемая ими нейросеть будет анализировать состояние земель на основе данных с космоснимков. В частности, она сможет на базе визуальных характеристик, свойственных тем или иным показателям почвы, определять проблемные участки полей, где почва, например, имеет повышенную кислотность либо недостаточное содержание азота. В дальнейшем всю полученную информацию можно будет загружать в беспилотную сельхозтехнику и использовать, например, для точечного внесения удобрений.

«Это экономически и экологически более выгодно, нежели посыпать удобрением все поле, как это нередко делается сейчас. Это может пагубно сказаться на посевах, поскольку переизбыток микроэлементов столь же нежелателен, как их дефицит», — пояснил руководитель проекта, доцент кафедры почвоведения и экологии почв БИ ТГУ Олег Мерзляков.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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