Российские ученые разработали новый способ очистки воды

Специалисты Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали новый способ очистки воды при помощи материалов на основе графена. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили ТАСС в Минобрнауки России .

По словам российских ученых, материалы, которые используются в настоящее время для очистки воды, уже не могут справиться с такими загрязнителями, как, например, сельскохозяйственные пестициды, диоксины и отходы радиоактивных веществ.

«Мы предложили использовать для очистки вод от подобных загрязнений наши новые тамбовские разработки на основе графена. Это сам по себе уникальный материал для очистки, но его еще можно дополнительно улучшить и создать на его основе композитные материалы, смешав с различными модификаторами и добавками», — пояснил один из разработчиков проекта Александр Бураков.

Он добавил, что разработанные российскими специалистами материалы не только более эффективны при очистке воды, но и значительно дешевле в производстве, что позволит им стать конкурентоспособными на мировом рынке. В настоящее время они проходят лабораторно-сертификационное тестирование.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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