Российские ученые разработают новый способ очищения помещений от коронавируса при помощи долговечных и недорогих ультрафиолетовых светодиодов. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта, глава лаборатории структурных и фазовых превращений в конденсированных средах Института проблем машиноведения (ИПМ) РАН Сергей Кукушкин.

По его словам, специалисты планируют получить светодиод с очень короткой длиной волны, поскольку только в таком случае он позволит эффективно очищать замкнутые пространства от инфекции. Для этого ученым будет необходимо внедрить в структуру светодиода особые атомы нитрида алюминия, причем в определенном порядке. При этом КПД разработки будет значительно превышать КПД медицинских ультрафиолетовых ламп и будет служить дольше.

Кроме того, отметил Кукушкин, ученые надеются, что им удастся существенно удешевить производство подобных светодиодов. Ожидается, что в дальнейшем эту технологию можно будет использовать, например, для быстрой дезинфекции салона самолета, в котором находился человек с коронавирусом.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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