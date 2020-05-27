Новосибирская клиника получила миллионы рублей на научные разработки

Новосибирская клиника Мешалкина получила многомиллионный грант на развитие научных разработок. Об этом в среду, 27 мая, сообщил ТАСС замдиректора по экономике и развитию клиники Артем Пухальский.

«Мы приняли участие в конкурсе на предоставление субсидии в виде гранта Министерства науки и высшего образования РФ для обновления приборной базы в рамках федерального нацпроекта "Наука". Нам одобрено выделение 143,5 миллиона рублей», — уточнил Пухальский.

По его словам, полученные средства, в частности, будут направлены на создание новых медизделий для сердечно-сосудистой хирургии, а также на разработку новых методик диагностики и лечения онкологических заболеваний. «Например, у нас уже есть некоторые наработки по неинвазивной диагностике рака легкого, будем развивать это направление», — уточнил замдиректора клиники.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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