Российские ученые получат приборы на 175 миллионов рублей

Ученые Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) получат новые приборы стоимостью около 175 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Наука». Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Глеб Туричин.

По его словам, оборудование позволит специалистам самостоятельно проводить комплексные работы по анализу и производству материалов, применяемых в кораблестроительной отрасли. В общей сложности университет на выделенные средства закупит четыре установки: просвечивающий электронный микроскоп с сопутствующим оборудованием, сканирующий электронный микроскоп с возможностью проведения химического анализа металлов, а также рентгеновский дифрактометр для анализа деформаций в материалах.

Как уточнил Туричин, вуз уже провел торги на приобретение необходимых приборов. Ожидается, что в университет оборудование доставят в середине лета.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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