Российские ученые создадут систему для коррекции лечения болезни Паркинсона

Специалисты Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе Дальневосточного федерального университета создадут специальную онлайн-платформу, которая поможет медикам корректировать лечение пациентов с болезнью Паркинсона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской венчурной компании.

Как отмечается, разработанная российскими учеными система будет представлять собой площадку для связи врачей и пациентов через их личные кабинеты. Больные смогут заполнять необходимые анкеты и загружать видеотчеты с выполнением назначенных им упражнений. При этом система при помощи искусственного интеллекта будет самостоятельно анализировать полученные данные и предлагать медикам оформленную в графики информацию о течении заболевания и необходимой коррекции лечения. Ожидается, что благодаря такой площадке один врач сможет следить за выздоровлением одновременно 10-15 пациентов.

«Занимаясь хирургическим лечение болезни Паркинсона, я могу с уверенностью сказать, что наличие подобной системы поможет оптимизировать мое рабочее время, поможет сохранять данные пациента в цифровом формате и анализировать изменения состояния пациента в динамике», — отметил научный руководитель проекта, врач-нейрохирург Медицинского центра ДВФУ Артур Биктимиров.

В настоящее время специалисты собирают данные добровольцев, которые позволят обучить систему выявлять ошибки и анализировать полученную информацию. Минимальный объем необходимых данных планируется собрать до конца 2020 года.

Рост числа отечественных разработок и патентов на изобретения предусмотрен нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. Он также предполагает создание в стране 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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