Российские ученые испугались срыва нацпроекта из-за коронавируса

Российские ученые из профсоюза работников Российской академии наук (РАН) испугались, что пандемия коронавируса может привести к срыву нацпроекта «Наука». Свои опасения они изложили в обращении к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову, передает ТАСС.

По словам ученых, заложенное в бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов финансирование фундаментальных исследований и ранее ставило под сомнение выполнение целей нацпроекта. В условиях же кризиса, спровоцированного распространением инфекции, власти будут вынуждены перераспределить бюджетные расходы, чтобы поддержать наиболее пострадавшие отрасли экономики. В результате на реализацию научных программ, скорее всего, выделят еще меньше денег, чем планировалось изначально. Также существует риск снижения объемов заказов со стороны бизнеса, отметили в профсоюзе.

Там добавили, что для того, чтобы российской науке удалось приблизиться к заложенным в нацпроекте показателям, в 2020 году власти должны выделить дополнительные средства для адресной поддержки хотя бы наиболее актуальных, с учетом текущей ситуации, научных направлений. Кроме того, с 2021 года должно быть увеличено бюджетное финансирование фундаментальных исследований. В общей сложности, считают в РАН, наука должна получать в год не менее 350 миллиардов рублей, что примерно в 1,5 раза больше, чем сейчас (около 200 миллиардов рублей).

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!