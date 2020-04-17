Российской науке помогут на фоне коронавируса

Министерство науки и высшего образования России начало готовить меры финансовой поддержки научных институтов, которые помогут им продолжить функционировать в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил глава ведомства Валерий Фальков, передает ТАСС.

По словам министра, многие научные организации, имеющие большой процент внебюджетных доходов, существенно пострадают из-за пандемии — в частности, они не смогут получить доходы за оказание услуг и выполнение работ. В этих условиях Минобрнауки, безусловно, окажет им поддержку, заверил Фальков.

«Мы по отдельным институтам сейчас уже ведем такую работу. А системное решение, связанное с возмещением возможно выпадающих доходов, сейчас прорабатываем, и как готовое и принятое его не анонсируем», — пояснил глава ведомства. В то же время он не уточнил, какие именно меры планирует принять министерство.

Поддержка ученых и научных организаций предусмотрена нацпроектом «Наука», который должен быть реализован в России до 2024 года по инициативе президента Владимира Путина. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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