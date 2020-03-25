Россия выделит 30 миллиардов рублей на фундаментальные исследования

Российские власти выделят в 2020 году более 41 миллиарда рублей на развитие гражданской науки в стране в рамках нацпроекта «Наука». Об этом в среду, 25 марта, сообщает портал «Будущее России. Национальные проекты» со ссылкой на Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Как отмечается, порядка 72,6 процента ассигнований — 30,2 миллиарда рублей — пойдут на поддержку фундаментальных исследований. Еще 6,1 миллиарда рублей (14,8 процента от общей суммы) направят на финансирование прикладных научных исследований в области образования. Кроме того, 5,3 миллиарда рублей (12,6 процента) выделят на прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов.

Главным получателем средств станет Министерство науки и высшего образования России — оно получит 34,9 миллиарда из общей суммы. Также 4,5 миллиарда рублей направят Российскому фонду фундаментальных исследований, еще 2,3 миллиарда рублей — Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт».

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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