Российским ученым выделят миллионы на новые приборы

Российские научные организации смогут получить миллионные гранты на обновление приборной базы по результатам конкурса, объявленного Министерством науки и высшего образования в рамках нацпроекта «Наука». Это следует из документа, опубликованного в понедельник, 16 марта, на сайте ведомства.

Как отмечается в тексте, подать заявку на участие в конкурсе можно с 16 марта до 4 апреля 2020 года. При этом организации должны соответствовать ряду критериев: так, уровень загрузки оборудования в них должен составлять не менее 80 процентов, а планируемый процент обновления приборной базы — не менее 6. Кроме того, не мене 15 процентов исследований, проводящихся в организации, должны проходить под руководством ученых не старше 39 лет.

Суммарный объем субсидий составит более 9,8 миллиона рублей.

Нацпроект «Наука» утвержден президентом России Владимиром Путиным и должен быть реализован к 2024 году. Всего на его реализацию планируется направить более 625 миллиардов рублей. В частности, он предполагает создание в России 15 научно-образовательных центров мирового уровня, введение в эксплуатацию научных установок класса «мегасайенс» и формирование целостной системы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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